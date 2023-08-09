Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

МГУ войдет в программу инженерных школ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова намерен войти в программу инженерных школ, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Сейчас объявлена программа инженерных школ, вузов. Мы бы хотели войти в нее как классический университет, не как технический, как классический. Чтобы мы в этой программе инженерных школ рассматривались тоже как равноправные члены", - сказал он и выразил уверенность в том, что такое решение "поддержат другие классические университеты с мощным потенциалом".

Федеральный проект по созданию передовых инженерных школ на базе вузов при участии ведущих российских предприятий был запущен правительством в 2022 году. Цель этого проекта - обеспечить экономику страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости, создать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнёрстве с бизнесом.

В 2023 году гранты на развитие таких школ будут предоставлены 30 вузам по всей стране. Общий объём финансирования превысит 10 млрд рублей.

Виктор Садовничий МГУ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС сообщило о 25 пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде

В прокуратуре сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники

В прокуратуре сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями 15 августа

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями 15 августа

В Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин

ФСБ сообщила о задержании мужчины, подорвавшего газопровод в крымском поселке

Минсельхоз предложил ограничить ввоз в Россию семян сахарной свеклы

Производство красной икры в РФ в I полугодии выросло на 28%

Производство красной икры в РФ в I полугодии выросло на 28%

Во Владивостоке ограничат полеты перед Восточным экономическим форумом

Во Владивостоке ограничат полеты перед Восточным экономическим форумом
Атаки беспилотников на Москву

Минобороны заявило о двух сбитых над Подмосковьем украинских беспилотниках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });