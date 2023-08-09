МГУ войдет в программу инженерных школ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова намерен войти в программу инженерных школ, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Сейчас объявлена программа инженерных школ, вузов. Мы бы хотели войти в нее как классический университет, не как технический, как классический. Чтобы мы в этой программе инженерных школ рассматривались тоже как равноправные члены", - сказал он и выразил уверенность в том, что такое решение "поддержат другие классические университеты с мощным потенциалом".

Федеральный проект по созданию передовых инженерных школ на базе вузов при участии ведущих российских предприятий был запущен правительством в 2022 году. Цель этого проекта - обеспечить экономику страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости, создать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнёрстве с бизнесом.

В 2023 году гранты на развитие таких школ будут предоставлены 30 вузам по всей стране. Общий объём финансирования превысит 10 млрд рублей.