Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой
Ранее стало известно о выдвижении Сергея Собянина; кандидата выберут по итогам голосования
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение "Единой России" рассматривает двух человек как возможных кандидатов от партии в мэры города, вторым претендентом на выдвижение кандидатом стал секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщил зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Селиверстов.
"Список на президиуме регионального политического совета сформирован, в него включены два кандидата", - сказал он на конференции московского отделения "Единой России". Это Петр Толстой и действующий мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее стало известно, что региональное отделение выдвинуло Собянина на выборы мэра, и тот решил участвовать в выборах. Его кандидатуру предложил как раз Петр Толстой.
Отделению предстоит голосование. Набравший наибольшее число голосов претендент станет единственным кандидатом в мэры от партии.
Собянин руководит Москвой с 2010 года.
Голосование на выборах мэра столицы пройдет с 8 по 10 сентября.