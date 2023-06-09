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Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Ранее стало известно о выдвижении Сергея Собянина; кандидата выберут по итогам голосования

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение "Единой России" рассматривает двух человек как возможных кандидатов от партии в мэры города, вторым претендентом на выдвижение кандидатом стал секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщил зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Селиверстов.

"Список на президиуме регионального политического совета сформирован, в него включены два кандидата", - сказал он на конференции московского отделения "Единой России". Это Петр Толстой и действующий мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что региональное отделение выдвинуло Собянина на выборы мэра, и тот решил участвовать в выборах. Его кандидатуру предложил как раз Петр Толстой.

Отделению предстоит голосование. Набравший наибольшее число голосов претендент станет единственным кандидатом в мэры от партии.

Собянин руководит Москвой с 2010 года.

Голосование на выборах мэра столицы пройдет с 8 по 10 сентября.

Единая Россия Петр Толстой Сергей Собянин Москва
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