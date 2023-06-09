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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Собянин объявил о намерении выдвинуться на пост мэра Москвы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Действующий мэр Москвы Сергей Собянин объявил о намерении участвовать в выборах мэра в сентябре.

"Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. Решение непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями", - написал Собянин в своем телеграм-канале, поблагодарил партию "Единая Россия" за выдвижение и отметил, что рассчитывает на поддержку москвичей.

Ранее в этот же день его выдвинуло кандидатом в мэры столицы городское отделение "Единой России". Предложил его кандидатуру секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 июня сказал, что Собянин получит поддержку Владимира Путина если решит снова участвовать в выборах главы региона.

Выборы мэра будут проходить с 8 по 10 сентября.

Собянин руководит Москвой с 2010 года.

Единая Россия Сергей Собянин Москва
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