Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Собянин официально стал кандидатом на выборы мэра от "Единой России"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение "Единой России" единогласно поддержало выдвижение действующего мэра города Сергея Собянина кандидатом от партии на пост мэра столицы. Это решение приняли на конференции отделения по итогам тайного электронного голосования.

Возможными кандидатами рассматривались два человека - Собянин и секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Собянин уже заявил, что решил участвовать в выборах.

"Выдано электронных мандатов для тайного электронного голосования - 275. При определении итогов электронного голосования установлено число делегатов, принявших участие в электронном голосовании, - 275 (...). В результате электронного подсчета голосов установлено, что кандидатом на должность мэра Москвы от партии "Единая Россия" единогласно выдвинут Собянин Сергей Семенович", - сказал председатель счетной комиссии конференции, замсекретаря МГРО партии Александр Семенников.

Ранее в Кремле говорили, что президент Владимир Путин поддержит выдвижение Собянина, если тот решит пойти на выборы.

Выборы мэра Москвы пойдут 8-10 сентября.

Собянин руководит городом с 2010 года.

Единая Россия Петр Толстой Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Собянин объявил о намерении выдвинуться на пост мэра Москвы

Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

До 27 градусов тепла прогнозируется на следующей неделе в Москве

До 27 градусов тепла прогнозируется на следующей неделе в Москве

Суд Москвы не стал исполнять швейцарское поручение о вручении документов Сбербанку по иску на $560 млн

Пожар начался в Москве во время работ на газопроводе

Температура в Москве к середине июня вернется к плюс 22-25 градусам

Температура в Москве к середине июня вернется к плюс 22-25 градусам

В Москве таксистов будут проверять на знание адресов достопримечательностей и больниц

В Москве таксистов будут проверять на знание адресов достопримечательностей и больниц

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Высотку МГУ на Воробьевых горах отремонтируют к 2026 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });