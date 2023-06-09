Собянин официально стал кандидатом на выборы мэра от "Единой России"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение "Единой России" единогласно поддержало выдвижение действующего мэра города Сергея Собянина кандидатом от партии на пост мэра столицы. Это решение приняли на конференции отделения по итогам тайного электронного голосования.

Возможными кандидатами рассматривались два человека - Собянин и секретарь регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Собянин уже заявил, что решил участвовать в выборах.

"Выдано электронных мандатов для тайного электронного голосования - 275. При определении итогов электронного голосования установлено число делегатов, принявших участие в электронном голосовании, - 275 (...). В результате электронного подсчета голосов установлено, что кандидатом на должность мэра Москвы от партии "Единая Россия" единогласно выдвинут Собянин Сергей Семенович", - сказал председатель счетной комиссии конференции, замсекретаря МГРО партии Александр Семенников.

Ранее в Кремле говорили, что президент Владимир Путин поддержит выдвижение Собянина, если тот решит пойти на выборы.

Выборы мэра Москвы пойдут 8-10 сентября.

Собянин руководит городом с 2010 года.