Хуснуллин сообщил о выдаче первой ипотеки под 2% годовых в новых регионах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Первый ипотечный кредит по специальной льготной программе под 2% годовых выдан в новых регионах России, заявил в эфире телеканала "Россия -1" вице-премьер Марат Хуснуллин и уточнил, что кредит в Донецке выдал Промсвязьбанк.

Ситуацию с застройкой там он назвал непростой.

"Наша задача - создать механизм финансирования застройщиков. Уже порядка 7-8 застройщиков и 32 площадки, на которых застройщики хотят строить жилье", - уточнил вице-премьер.

Он добавил, что в вопросе жилищного строительства есть и второй блок - это восстановление разрушенного жилья. В частности, в Мариуполе планируется построить 6 тысяч квартир или 500 тысяч кв.м.

В начале 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 10%.