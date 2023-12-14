Поиск
ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки в новых регионах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье.

"Проблема в том, что эта льгота (льготная ипотека в новых регионах - ИФ) действует только на новое жилье, а нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного, поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", - сказал Путин в программе "Итоги года", отвечая на вопрос о льготном жилье для врачей.

Напомним, что в начале 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 10%.

Первый ипотечный кредит был выдан в начале июня текущего года, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства

Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин надеется, что с США удастся договориться об обмене заключенными

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин призвал еще раз проанализировать решение возобновить работу аэропорта Краснодара

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин пообещал попросить Думу снова обсудить сроки за экономические преступления

Путин пообещал попросить Думу снова обсудить сроки за экономические преступления
Путин: "Прямая линия" - 2023

Президент РФ сообщил, что группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек

Президент РФ сообщил, что группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин пообещал решить проблему статуса и прав бойцов ЧВК

Путин: "Прямая линия" - 2023

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Президент РФ заявил, что решение об участии россиян в ОИ должно быть взвешенным

Суд отменил приговор правозащитнику Орлову за повторную дискредитацию ВС РФ

Суд отменил приговор правозащитнику Орлову за повторную дискредитацию ВС РФ
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин не исключил визит в Турцию в начале 2024 года

Путин не исключил визит в Турцию в начале 2024 года

Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Гершковича под арестом до 30 января

Мосгорсуд оставил журналиста WSJ Гершковича под арестом до 30 января
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });