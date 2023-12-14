Путин предложил расширить программу льготной ипотеки в новых регионах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жилье.

"Проблема в том, что эта льгота (льготная ипотека в новых регионах - ИФ) действует только на новое жилье, а нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного, поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", - сказал Путин в программе "Итоги года", отвечая на вопрос о льготном жилье для врачей.

Напомним, что в начале 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых можно на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 10%.

Первый ипотечный кредит был выдан в начале июня текущего года, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин.