Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Что произошло за день: воскресенье, 11 июня

Попытка атаки украинских дронов на корабль ЧФ, повреждение железнодорожного полотна в Крыму, победа ЦСКА в суперфинале Кубка России

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили о попытке атаки дронов на корабль "Приазовье", который следил за безопасностью газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Все шесть безэкипажных катеров были уничтожены, корабль не получил повреждений, сообщили в Минобороны РФ.

- В Кировском районе Крыма было повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов было восстановлено.

- Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 военных в воскресенье в результате переговоров.

- На территории Херсонской области официальными признаны три языка: русский, украинский и крымско-татарский. В соответствии с указом, эти языки будут использоваться в работе госорганов, для именования географических объектов и оформления указателей.

- Новак Джокович выиграл Roland Garros. Он обыграл норвежца Каспера Рууда и одержал 23-ю победу на турнирах серии Большого шлема.

- ЦСКА выиграл Кубок России по футболу впервые с 2013 года, обыграв "Краснодар", и стал восьмикратным обладателем трофея.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали уже 7 тыс. человек

Движение по железной дороге в Крыму восстановили после повреждения

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

На территории Херсонской области официальными признаны три языка

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке атаки дронов на корабль "Приазовье" Черноморского флота

Движение поездов частично восстановили в Белгородской области после схода грузовых вагонов

Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника

В Белгородской области 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });