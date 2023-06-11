Что произошло за день: воскресенье, 11 июня

Попытка атаки украинских дронов на корабль ЧФ, повреждение железнодорожного полотна в Крыму, победа ЦСКА в суперфинале Кубка России

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили о попытке атаки дронов на корабль "Приазовье", который следил за безопасностью газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Все шесть безэкипажных катеров были уничтожены, корабль не получил повреждений, сообщили в Минобороны РФ.

- В Кировском районе Крыма было повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов было восстановлено.

- Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 94 военных в воскресенье в результате переговоров.

- На территории Херсонской области официальными признаны три языка: русский, украинский и крымско-татарский. В соответствии с указом, эти языки будут использоваться в работе госорганов, для именования географических объектов и оформления указателей.

- Новак Джокович выиграл Roland Garros. Он обыграл норвежца Каспера Рууда и одержал 23-ю победу на турнирах серии Большого шлема.

- ЦСКА выиграл Кубок России по футболу впервые с 2013 года, обыграв "Краснодар", и стал восьмикратным обладателем трофея.