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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

"С именем этого замечательного человека связаны важнейшие события новейшей истории Италии. Будучи истинным патриотом, Сильвио Берлускони превыше всего неизменно ставил интересы Отечества. Долгие годы возглавляя Совет министров и занимая другие важные государственные должности, он очень многое сделал для экономического и социального развития страны, для упрочения ее позиций в Европе и на мировой арене", - говорится в телеграмме, текст которой приводит Кремль.

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Путин отметил, что Берлускони по праву считался патриархом итальянской политики и пользовался высоким международным авторитетом.

"В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнёрских связей", - отметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что для него "Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом".

"Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора", - сказал президент.

"Его уход из жизни - невосполнимая потеря и большое горе", - заключил глава российского государства.

Владимир Путин Сильвио Берлускони Италия
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