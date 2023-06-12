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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Умер Сильвио Берлускони

Умер Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане в возрасте 86 лет, сообщает телеканал RAInews.

Берлускони скончался в миланской клинике "Сан-Раффаэле", куда он поступил на прошлой неделе. Врачи пока не подтвердили официально смерть экс-премьера Италии.

В понедельник в клинику "Сан-Раффаэле" прибыли дети Берлускони.

Газета La Stampa в свою очередь отмечает, что за последние дни состояние Берлускони не улучшалось, а утром в понедельник последовало резкое ухудшение.

9 июня сообщалось, что Берлускони прибыл на лечение в "Сан-Раффаэле". Планировалось, что он пройдет медосмотр в рамках курса лечения гематологического заболевания.

Кроме того, в этом году он был госпитализирован 5 апреля 2023 года. Вскоре после этого врачи сообщили, что у 86-летнего бывшего председателя Совета министров Италии - респираторные проблемы и лейкемия. В дальнейшем лечащие врачи информировали, что состояние здоровья Берлускони, начавшего курс химиотерапии, постепенно улучшается.

Хроника 05 января 2019 года – 12 июня 2023 годаУмершие знаменитости
Милан Сильвио Берлускони Италия
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