Путин назвал Берлускони политиком мирового уровня и инициатором развития отношений РФ и НАТО

Владимир Путин и Сильвио Берлускони (слева направо) во время встречи в Италии в 2019 году Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Италии Берлускони был большим другом российского народа и "многое сделал для развития деловых, дружеских отношений между Россией и европейскими странами", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это был политик европейского, можно сказать, мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое показал телеканал "Россия-24".

"Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и Северо-Атлантическим альянсом. Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия и по его инициативе", - подчеркнул Путин.

Президент заметил, что Берлускони был необычным человеком для политика, "потому что был очень искренним и открытым и имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба".

"Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал. Очень жаль, и я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони. Это - большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики", - заявил Путин.