Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Путин назвал Берлускони политиком мирового уровня и инициатором развития отношений РФ и НАТО

Путин назвал Берлускони политиком мирового уровня и инициатором развития отношений РФ и НАТО
Владимир Путин и Сильвио Берлускони (слева направо) во время встречи в Италии в 2019 году
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Италии Берлускони был большим другом российского народа и "многое сделал для развития деловых, дружеских отношений между Россией и европейскими странами", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это был политик европейского, можно сказать, мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое показал телеканал "Россия-24".

В миреУмер Сильвио БерлускониУмер Сильвио БерлускониЧитать подробнее

"Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и Северо-Атлантическим альянсом. Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия и по его инициативе", - подчеркнул Путин.

Президент заметил, что Берлускони был необычным человеком для политика, "потому что был очень искренним и открытым и имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба".

"Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал. Очень жаль, и я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони. Это - большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики", - заявил Путин.

Владимир Путин Сильвио Берлускони Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что не понимает действий ВСУ, наносящих удары по жилым кварталам

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони

Путин отметил, что День России знаменует единство народа и преданность своей стране

Путин отметил, что День России знаменует единство народа и преданность своей стране
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по резервам ВСУ

Минобороны РФ сообщило о подписании контракта с отрядом "Ахмат"

Минобороны РФ сообщило о подписании контракта с отрядом "Ахмат"

Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку, оценив работу по ликвидации наводнения

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

Что произошло за день: воскресенье, 11 июня

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали уже 7 тыс. человек

Движение по железной дороге в Крыму восстановили после повреждения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });