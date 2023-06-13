Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

На Краснодарском НПЗ локализовали повторное возгорание

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Повторное возгорание факельного стояка произошло на территории Краснодарского НПЗ, где утром уже тушили пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

"В 09:47 мск по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение. В 10:10 возгорание локализовано на площади 10 кв.м.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекается 16 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что возгорание установки по сжиганию избыточного газа (факельный стояк), на этом же НПЗ произошло рано утром во вторник. Сообщение о возгорании поступило в 06:22 и в 07:54 пожар был ликвидирован. Причиной пожара стал технологический сбой.

Представитель предприятия заявил, что пострадавших и разрушений нет, возгорания оборудования не произошло и продукция на предприятии выпускается в соответствии с планом.

Краснодарский НПЗ Краснодар МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С февраля 2022 г. на объектах транспорта в РФ предотвратили 28 диверсий и терактов

Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17

Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17
ПМЭФ-2023

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

Белоусов заявил, что идея уплаты windfall tax принадлежит бизнесу

ФСБ задержала подозреваемого участника нападения на Дагестан в 1999 году

Иркутский губернатор оценил утечку бензина в реку Лена в пределах 90 тонн

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

"Интерфакс" опубликовал результаты Национального рейтинга университетов 2023

Бюджет в 2022 году получил от "Роснефтегаза" 142,8 млрд рублей дивидендов

Опрос руководителей крупных российских компаний показал возвращение оптимизма

Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз

Площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о подписании новых контрактов с добровольческими формированиями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });