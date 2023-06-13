На Краснодарском НПЗ локализовали повторное возгорание

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Повторное возгорание факельного стояка произошло на территории Краснодарского НПЗ, где утром уже тушили пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

"В 09:47 мск по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение. В 10:10 возгорание локализовано на площади 10 кв.м.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекается 16 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что возгорание установки по сжиганию избыточного газа (факельный стояк), на этом же НПЗ произошло рано утром во вторник. Сообщение о возгорании поступило в 06:22 и в 07:54 пожар был ликвидирован. Причиной пожара стал технологический сбой.

Представитель предприятия заявил, что пострадавших и разрушений нет, возгорания оборудования не произошло и продукция на предприятии выпускается в соответствии с планом.