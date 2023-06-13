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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Военные РФ сообщили, что захватили несколько украинских танков Leopard и БМП Bradley

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что на запорожском направлении российские военные захватили в бою бронетехнику армии Украины - танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

"Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки "Леопард" и БМП производства США "Брэдли". Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", - сообщило Минобороны РФ во вторник.

Российское военное ведомство во вторник опубликовало видео с трофейной техникой Вооруженных сил Украины.

"Военнослужащие подразделений группировки "Восток" осматривают захваченные в бою танки и БМП противника", - говорится в комментарии Минобороны РФ.

В последнее время Минобороны РФ сообщает о срыве попыток ВСУ наступать на запорожском и южно-донецком направлениях.

8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВСУ предприняли попытку прорвать российскую оборону на запорожском направлении, были обнаружены разведкой и попали под удар. "В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава", - сказал тогда Шойгу.

Также 8 июня командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов сообщал, что подразделения ВСУ пытались прорвать оборону на запорожском направлении и выйти к морю, но попали на минные поля и под удары российских войск.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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