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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Апелляция признала недействительным одностороннее расторжение Siemens договора с РЖД

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 22 марта по иску ОАО "РЖД" признал недействительным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH (Германия) договора 2011 года о техобслуживании электропоездов.

Суд отклонил апелляцию Siemens Mobility, говорится в картотеке суда.

Речь идет о договоре от 7 сентября 2011 года о техническом обслуживании и наладке 294 электропоездов. Суд постановил обязать Siemens Mobility выполнять договорные обязательства.

В начале мая 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала сворачивать производственную и операционную деятельность. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая 2022 года с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".

Арбитражный суд Москвы 26 октября 2022 года удовлетворил иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". Кассация 1 февраля 2023 года оставила решение в силе.

Также столичный арбитраж 26 октября 2022 года удовлетворил еще один иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH - "о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014 года или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 30 января 2023 года кассационный суд оставил запрет в силе.

Siemens Арбитражный суд Москвы Германия Сапсан РЖД
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