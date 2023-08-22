Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Кассация подтвердила обязанность Siemens обслуживать "Сапсаны" для РЖД

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 15 февраля признал недействительным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH договора, заключенного 20 апреля 2007 года с ОАО "РЖД", о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов.

Окружной арбитраж отклонил жалобу германской компании, следует из информации на сайте суда.

Суд первой инстанции 15 февраля обязал немецкую компанию и ООО "Сименс мобильность" исполнять обязательства по договору. В случае неисполнения этими компаниями решения суда на следующий день после вступления решения в силу с них будет ежедневно до дня фактического исполнения солидарно взыскиваться в пользу "РЖД" судебная неустойка в размере 16,1 млн рублей.

Кассационный суд 6 июля отказался по просьбе Siemens приостановить исполнение решения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 мая оставил в силе определение суда первой инстанции о ежедневном солидарном взыскании 16,1 млн рублей неустойки за каждый день до даты исполнения решения.

Дело рассматривалось по иску "РЖД" к Siemens Mobility GmbH в лице филиала "Сименс Мобилити ГМБХ" и ООО "Сименс мобильность" о признании недействительным одностороннего расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20 апреля 2007 года.

Иск поступил в суд в ноябре 2022 года.

Российские суды по иску РЖД запретили Siemens Mobility GmbH инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности".

Siemens в мае 2022 года объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".

Siemens РЖД Сапсан Siemens Mobility Австрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех БПЛА в Московской и Брянской областях

Средства ПВО сбили два беспилотника над Московской областью

Два украинских дрона были подавлены средствами РЭБ и упали в 40 км от Крыма

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП в Ростовской области

В Думу направлена законодательная инициатива о вычете по НДФЛ за услуги ветеринара

В Думу направлена законодательная инициатива о вычете по НДФЛ за услуги ветеринара

Что произошло за день: понедельник, 21 августа

Пассажирский Boeing готовится к аварийной посадке в Красноярске

График движения на Киевском направлении МЖД восстановлен после поджога релейного шкафа

В кабмин внесен проект постановления о продлении пошлин на экспорт подсолнечника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });