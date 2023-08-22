Кассация подтвердила обязанность Siemens обслуживать "Сапсаны" для РЖД

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 15 февраля признал недействительным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH договора, заключенного 20 апреля 2007 года с ОАО "РЖД", о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов.

Окружной арбитраж отклонил жалобу германской компании, следует из информации на сайте суда.

Суд первой инстанции 15 февраля обязал немецкую компанию и ООО "Сименс мобильность" исполнять обязательства по договору. В случае неисполнения этими компаниями решения суда на следующий день после вступления решения в силу с них будет ежедневно до дня фактического исполнения солидарно взыскиваться в пользу "РЖД" судебная неустойка в размере 16,1 млн рублей.

Кассационный суд 6 июля отказался по просьбе Siemens приостановить исполнение решения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 мая оставил в силе определение суда первой инстанции о ежедневном солидарном взыскании 16,1 млн рублей неустойки за каждый день до даты исполнения решения.

Дело рассматривалось по иску "РЖД" к Siemens Mobility GmbH в лице филиала "Сименс Мобилити ГМБХ" и ООО "Сименс мобильность" о признании недействительным одностороннего расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20 апреля 2007 года.

Иск поступил в суд в ноябре 2022 года.

Российские суды по иску РЖД запретили Siemens Mobility GmbH инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности".

Siemens в мае 2022 года объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".