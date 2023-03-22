Суд признал недействительным односторонний разрыв Siemens договора с РЖД о техобслуживании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ОАО "Российские железные дороги" к Der Siemens Aktiengesellschaft о признании недействительным одностороннего расторжения договора, заключенного 7 сентября 2011 года, о техническом обслуживании и наладке 294 электропоездов, следует из картотеки суда.

РЖД также просила суд обязать ответчика исполнять договорные обязательства.

Подробности дела пока на сайте не опубликованы.

Столичный арбитраж 26 октября 2022 года удовлетворил иск РЖД к Siemens Mobility GmbH о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 1 февраля 2023 года кассация оставила решение в силе.

26 октября 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH - "о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014 года или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 30 января 2023 года кассационный суд оставил запрет в силе.

В начале мая 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала сворачивать свою производственную и операционную деятельность. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая 2022 года с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".