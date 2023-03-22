Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Суд признал недействительным односторонний разрыв Siemens договора с РЖД о техобслуживании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ОАО "Российские железные дороги" к Der Siemens Aktiengesellschaft о признании недействительным одностороннего расторжения договора, заключенного 7 сентября 2011 года, о техническом обслуживании и наладке 294 электропоездов, следует из картотеки суда.

РЖД также просила суд обязать ответчика исполнять договорные обязательства.

Подробности дела пока на сайте не опубликованы.

Столичный арбитраж 26 октября 2022 года удовлетворил иск РЖД к Siemens Mobility GmbH о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 1 февраля 2023 года кассация оставила решение в силе.

26 октября 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил еще один иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH - "о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014 года или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 30 января 2023 года кассационный суд оставил запрет в силе.

В начале мая 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала сворачивать свою производственную и операционную деятельность. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая 2022 года с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".

РЖД Siemens Арбитражный суд Москвы Сапсан Германия Вена
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план Зеленского"

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план Зеленского"

Глава Калининграда Любивый ушел в отставку

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

Умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся

В российских школах внедрят новую систему профориентации учащихся
Военная операция на Украине

Власти Крыма и Севастополя заявили о взломе сигнала радиостанций

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане арестованы 11 человек

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил об отбитой атаке надводных беспилотников

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Рейд Севастопольской бухты закрыт для движения транспорта

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Новой Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });