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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Путин назвал СВО ответом России на преодоление "красных линий"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция - это и есть ответ на пересечение так называемых красных линий в отношении безопасности и национальных интересов России.

На вопрос журналистов-военкоров, почему российская сторона не реагирует на пересечение "красных линий" со стороны коллективного Запада, глава государства ответил: "А само проведение специальной военной операции - это разве не ответ на преодоление "красных линий"? Это самое главное".

"Мы много раз говорили: не надо этого делать, давайте будем делать так, мы готовы к переговорам, в конечном итоге они подвигли нас к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом", - сказал Путин.

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По его словам, именно коллективный Запад, а не Россия, является агрессором. "Когда они нам сказали - вот, вы начали войну, вот Путин - агрессор. Нет, это они агрессоры, они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить, но вынуждены делать это с помощью Вооруженных сил. Разве это не ответ на преодоление каких-то "красных линий"?" - подчеркнул глава государства.

"А удар по украинской энергосистеме - это не ответ на преодоление "красных линий"? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки ВСУ под Киевом - разве это не ответ? Ответ! Мы и дальше будем избирательно работать, не будем делать, как делают эти придурки - лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам, мы этого делать не будем, но избирательно будем продолжать отвечать", - отметил президент.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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