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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Песков назвал целью санитарной введения зоны отдаление украинской военной техники от границ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Предложение создать санитарную зону на территории Украины, которое 13 июня высказал президент Владимир Путин, преследует цель отодвинуть военную инфраструктуру Украины от российских объектов на безопасное для них расстояние, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, что будет представлять собой эта санитарная зона.

"Для того чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан, - ответил Песков. - Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан, и так далее".

Путин упомянул создание санитарной зоны в контексте укрепления границы с Украиной и снижения вероятности обстрелов российской территории с украинской стороны и нападений на нее.

"И здесь несколько важных способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых на нашу территорию не будет. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос - это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - сказал он на встрече с военкорами и уточнил, что это вопрос не ближайших дней.

Песков ранее говорил, что СВО будет продолжаться в том числе с целью предотвратить обстрелы приграничных районов России.

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина
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