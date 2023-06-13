Приставы не будут списывать за долги выплату жителям приграничья Белгородской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Судебные приставы не будут списывать полученные жителями приграничных районов Белгородской области, вынужденно покинувшими свое жилье из-за обстрелов, единоразовые выплаты в счет задолженностей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков после посещения одного из пунктов временного размещения.

"Там же поступил запрос от жителей решить вопрос с судебными приставами, чтобы полученные единоразовые выплаты не списывались в счет задолженности. Министерство соцзащиты и службы судебных приставов такую команду получили. Полученные средства списываться не должны", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, жителям приграничных территорий Белгородской области назначены две единоразовые выплаты в размере 10 тыс. и 50 тыс. рублей.