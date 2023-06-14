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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:56

Единоразовые выплаты получили 34 тысячи пострадавших жителей Белгородской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получили 34 тысячи жителей Белгородской области, которым пришлось покинуть дома из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день 34 тысячи жителей городов и сел, которые пострадали, получили уже единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Нам нужно еще несколько дней для того, чтобы, совместив базы данных, проверить и направить точно адресату государственную поддержку", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что к нему обращаются белгородцы, проживавшие в приграничных населенных пунктах, но не прописанные там и поэтому оставшиеся без помощи - " потому что по закону федеральные деньги перечисляются только жителям пострадавших районов с пропиской".

"Приняли вчера решение на заседании правительства Белгородской области составить отдельный реестр и найти возможность решить вопрос оказания помощи уже из других источников. Что нужно для этого сделать: написать заявление, форму которого сегодня опубликуем во всех соцсетях, в том числе сделаю это у себя, на своих ресурсах", - сообщил Гладков.

"Нужно будет обратиться в администрацию округа или администрацию правительства, в органы соцзащиты, в любую администрацию Белгородской области. Если вы находитесь за пределами региона, то заявление нужно подать в электронной форме", - добавил он.

Глава региона пояснил, что власти проверят, "к какой больнице вы были приписаны, пользовались ли ваши дети услугами детских садов, ходили ли в школы", заверив, что, "если все подтвердится, то мы решим этот вопрос".

Вячеслав Гладков Белгородская область
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