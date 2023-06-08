Покинувшие свои дома из-за обстрелов шебекинцы и грайворонцы получат по 50 тыс. рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Жители Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, вынужденно покинувшие свои дома из-за обстрелов ВСУ, получат единовременную выплату за частичную утрату имущества, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"На следующей неделе планируем начать выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости - по 50 тыс. на каждого члена семьи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Также он сообщил о средствах, выделенных на содержание размещенных жителей приграничных районов в пунктах временного размещения.

"Кроме того, правительство РФ выделило региону средства, чтобы мы могли устроить всех, кто покинул свои дома из-за обстрелов, в пунктах временного размещения в безопасных районах области. Наши жители в ПВР будут обеспечены всем необходимым абсолютно бесплатно: проживание, питание и все самое необходимое", - отметил Гладков.

Ранее в понедельник он сообщил о выплате 10 тыс. рублей, которую жители Шебекинского и Грайворонского округов, покинувшие свои дома, начнут получать с 9 июня.