Военный суд в среду начнет слушания по делу предполагаемых участников нацбатальона "Азов"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду начнет слушания по делу в отношении 24 предполагаемых боевиков из украинского нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России - ИФ), сообщает пресс-служба суда.

"Судебное заседание состоится 14 июня в 12:00 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от степени участия и совершенных преступлений подсудимым инкриминируют ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР (действия, направленные на насильственный захват власти и конституционного строя ДНР), ст. 232 УК ДНР (прохождение специального обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч.1 ст. 234 УК ДНР (организация деятельности террористического сообщества) и ч. 2 ст. 234 УК ДНР (участие в деятельности террористической организации).

В пресс-службе отметили, что в этом процессе представлено наибольшее число подозреваемых за время судебной практики Южного окружного военного суда.