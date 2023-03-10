Суды ДНР и ЛНР приговорили к длительным срокам заключения трех украинских военных

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Один из командиров украинского батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) Виктор Похозей, его сослуживец и еще один военнослужащий осуждены в Донбассе за тяжкие, в том числе военные, преступления, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета России, верховными судами Донецкой и Луганской народных республик вынесены приговоры по трем уголовным делам в отношении граждан Украины Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля", - говорится в сообщении пресс-службы СКР, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Как отмечают в ведомстве, "они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч.1 ст.356 УК РФ)".

"Кроме того, Буткевич осужден за покушение на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом (ч.3 ст. 30, пп. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Шель - за покушение на убийство по мотивам идеологической и национальной ненависти (ч. 3 ст. 30, п. "л" ч. 2 ст.105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 марта 2022 года Похозей, являясь командиром группы батальона "Азов" и находясь в одном из домов Мариуполя, допустил жестокое обращение с местной жительницей, нанеся ей удары ногами и прикладом автомата.

Буткевич, по данным СКР, с 20 марта прошлого года проходил военную службу в отдельном специальном батальоне "Берлинго" ВСУ в должности командира взвода и 4 июня в Северодонецке ЛНР произвел выстрел из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, в результате чего "двое гражданских лиц получили телесные повреждения, также было уничтожено имущество".

Военнослужащий батальона "Азов" Владислав Шель, как установило следствие, в марте 2022 года на проспекте Металлургов в Мариуполе, "произвел не менее пяти выстрелов из автомата "АК-74" в пожилого мужчину, находящегося в доме напротив, который успел пригнуться и лечь на пол, в связи с чем избежал гибели".

"Приговором суда Похозею назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, Буткевичу - 13 лет лишения свободы, Шелю - 18,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.