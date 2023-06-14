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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"ЕР" определила трех претендентов на выдвижение кандидатом в губернаторы Подмосковья

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Претендентами на выдвижение кандидатом в губернаторы Московской области от "Единой России" на предстоящих сентябрьских выборах, помимо действующего главы региона Андрея Воробьева, стали сенатор Ольга Забралова и депутат Госдумы Александр Толмачев.

"Президиумом регионального совета политической партии "Единая Россия" сформирован список кандидатов-участников предварительного голосования на должность губернатора Московской области. В список вошли Воробьев Андрей Юрьевич, губернатор Московской области (...), Забралова Ольга Сергеевна, сенатор Российской Федерации (...) и Толмачев Александр Романович, депутат Государственной думы", - сказал на конференции секретарь областного отделения партии "Единая Россия" Игорь Брынцалов.

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Московское областное отделение партии "Единая Россия" в среду проводит конференцию для выдвижения партийного кандидата на выборах губернатора Подмосковья.

Действующий губернатор Воробьев занимает пост с 2013 года, в сентябре 2018 года был переизбран на второй срок. Срок полномочий Воробьева истекает в 2023 году. В случае победы в голосовании для действующего губернатора это будет третий срок.

Выборы губернатора назначены на 10 сентября.

Единая Россия Московская область Андрей Воробьев Ольга Забралова Александр Толмачев
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