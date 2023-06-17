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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев подал документы в Избирательную комиссию региона для участия в сентябрьских выборах, сообщила в субботу пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

После принятия документов кандидату было выдано письменное подтверждение.

Кандидатура Воробьева была выдвинута на XXVII конференции Московского областного отделения "Единой России" 14 июня в Красногорске.

Выборы губернатора Московской области будут проходить 8-10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн.

Московская область Андрей Воробьев
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