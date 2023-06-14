Законопроект о праве ограниченно годных и судимых служить по контракту прошел I чтение

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий возможность поступать на службу в армию по контракту гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе.

Такой подход распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени, говорится в проекте закона.

Авторами проекта закона (№370186-8) стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Согласно проекту закона, граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут служить по контракту, если не имеют заболеваний, определённых перечнем Минобороны РФ.

В пояснительной записке также отмечается, что "выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен", в частности, это граждане, имеющие судимость.

В настоящее время законодательством РФ предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации. Исключение составляют совершившие преступления против половой неприкосновенности, осужденные за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение предельного возраста для службы по контракту в указанные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно - до 70 лет, имеющим иное воинское звание - до 65 лет.