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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

МЧС назвало причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС выброс газо-воздушной смеси

В ведомстве исключили внешнее воздействие на предприятие

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пожар на Новочеркасской ГРЭС произошел во время плановых работ из-за выброса газо-воздушной смеси и ее возгорания, внешнее воздействие исключено, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Он заверил, что угрозы населению из-за пожара не возникло.

Ранее о том, что причиной пожара могло стать возгорание газа во время технологических работ, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он подчеркнул, что информация о взрыве перед пожаром не подтверждается. Горел машинный зал между энергоблоками № 5 и №6.

По информации губернатора, пострадали три сотрудника ГРЭС, их доставили в больницу. Эти же данные подтвердили в экстренных службах и уточнили, что пострадавшие получили ожоги.

Ранее сообщалось, что на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС загорелась кровля. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров, открытое горение было затем потушено и потом полностью ликвидировано. Пожар тушили 29 единиц техники и 71 человек.

Работа станции была приостановлена, из-за чего в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии потребителям.

Из-за пожара было эвакуировано 150 человек.

Филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ПАО ОГК-2) Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.

ПАО "ОГК-2" - генерирующая компания в составе 12 филиалов: Сургутской ГРЭС-1, Рязанской ГРЭС, Киришской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС, Троицкой ГРЭС, Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС, Псковской ГРЭС, Адлерской ТЭС, Грозненской ТЭС и Свободненской ТЭС.

Контролирующим акционером является ООО "Газпром энергохолдинг".

Василий Голубев Газпром энергохолдинг МЧС Новочеркасская ГРЭС Ростовская область
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