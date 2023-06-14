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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Херсонские власти оценили затраты на восстановление Каховской ГЭС в 200 млрд руб.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Восстановление Каховской ГЭС потребует порядка 200 млрд рублей и займет около полутора-двух лет, однако начать его можно будет только после окончания боевых действий, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"По оценкам специалистов, восстановление ГЭС потребует порядка 200 млрд рублей", - сказал Сальдо журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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Он отметил, что "восстановительные работы займут от полутора до двух лет, но начать их можно будет только после окончания боевых действий - под обстрелами, как вы понимаете, работать нельзя".

Сальдо указал также, что "размер экологического ущерба не поддается никаким подсчетам на сегодняшний день".

Врио губернатора отметил также, что после разрушения Каховской ГЭС 17 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. "Пострадавшие с тяжелыми последствиями находятся в больницах, их около 15 человек", - сказал Сальдо.

Он назвал экологическую и гуманитарную ситуацию, сложившуюся после разрушения гидроэлектростанции, напряженной.

Владимир Сальдо Каховская ГЭС Херсонская область
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