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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Абрамченко оценила в 1,5 млрд руб. ущерб населенным пунктам от разрушения Каховской ГЭС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный экономическим объектам, жилому фонду и населенным пунктам в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области оценивается в более чем 1,5 млрд рублей, экологический ущерб пока подсчитать невозможно, сообщила "Интерфаксу" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Экологического ущерба пока нет, но ущерб, который доставлен объектам экономики, жилому фонду и населенным пунктам, уже больше 1,5 млрд рублей. Поэтому было принято решение о восстановлении федерального уровня реагирования", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос агентства о том, какой экологический ущерб нанесло разрушение Каховской ГЭС.

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Она уточнила, что экологический ущерб можно будет оценить позднее, когда полностью сойдет вода.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется на ликвидацию последствий, она уточнила, что его нужно "очень много".

"Мы не можем пока оценить, там стоит вода и ее уровень очень высокий", - добавила Абрамченко.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра – из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 7 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.

В Москве заявили, что Каховская ГЭС подорвана украинской стороной.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Каховская ГЭС Херсонская область Виктория Абрамченко
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