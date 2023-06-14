Около миллиона россиян отказались от раннего бронирования туров в Турцию из-за цен

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Около миллиона российских туристов отказались от раннего бронирования туров в Турцию из-за повышения цен, но по итогам года страна все равно останется наиболее популярной среди зарубежных направлений, сообщил журналистам вице-президент "Альянса турагентств" Алексан Мкртчян.

По его словам, раннее бронирование туров на летний сезон с большими скидками, которое традиционно предлагают туроператоры в январе-марте, в этом году провалилось из-за роста цен.

"Обычно туроператоры до 31 марта продают 40-45% кресел. В этом году продали 15-17% кресел. Раннее бронирование фактически провалилось. В основном потому, что цены на Турцию оказались очень высокие, и люди испугались туда ехать. Кто-то выбрал Россию, кто-то Египет, ОАЭ. Турция на раннем бронировании недосчиталась, я думаю, миллиона россиян. Сейчас они пытаются исправить ситуацию, снижают цены. Даже отели международных брендов объявляют скидки до 30%. Я недавно вернулся оттуда, загрузка некоторых популярных отелей составляет 40-50%. Зато в соседнем отеле - 80%. Начинаем разбираться - сосед снизил цену, а этот пытается держаться и не снижает", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что турецкий рынок - главный среди зарубежных рынков для России.

"Сейчас, в июне, места есть во всех отелях Турции. Да, сейчас загрузка растет потому, что начинаются месяцы базовых отпусков. И я думаю, что отели уже к началу июля получат хорошую загрузку", - добавил Мкртчян.

Гендиректор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов пояснил, что глубина бронирований путешествий сильно изменилась после пандемии короновируса, и раннее бронирование сейчас не так популярно, как до 2019 года. Он считает, что главной причиной роста цен на туры в Турцию стало ослабление рубля.

"И если говорить по ценам, то они отличаются от прошлогодних только из-за курса евро. Контракты на все международные направления у нас в валюте, а Турция в евро. В прошлом году евро стоил 65 рублей, в этом - 90 рублей. На ровном месте прирост 30-50%. Турецкая "четверка" на "все включено" на 10 дней в июне стоит в среднем 50 тысяч рублей на человека со всеми сборами, перелетом трансферами, питанием "все включено". Пятерку в среднем покупают за 130-150 тысяч рублей на двоих. Конечно, сильно заметно удорожание в лакшери сегменте. Если раньше в такой отель можно было съездить за полмиллиона рублей на двоих, сейчас - за 750 тысяч. И это связано не только с валютой, но и с тем, что лакшери отели подняли цены", - пояснил эксперт.

Арзуманов добавил, что 70% продаж туроператора по Турции приходится на пятизвездочные отели, 25% - на четырехзвездочные и всего 5% - на трехзвездочные.

"Поэтому, когда мы говорим, что 70% спроса это пятизвездочные отели, мы понимаем, что направление востребовано и бешеного удорожания не произошло. Отдых в Турции остается в целом доступным", - сказал гендиректор TEZ Tour.

По словам Мкртчяна, оптимистический прогноз по турпотоку в Турцию на этот год составляет 6 млн российских туристов. В 2022 году в стране отдохнули более 5 млн россиян. При этом другие зарубежные направления сильно отстают от Турции: Египет и Таиланд, по прогнозу эксперта, вряд ли примут больше, чем по миллиону туристов.