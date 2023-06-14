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Туроператоры заметили замедление продаж туров за рубеж из-за ослабления рубля

Туроператоры заметили замедление продаж туров за рубеж из-за ослабления рубля
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Продажи туров за рубеж замедлились из-за ослабления курса рубля к мировым валютам, участники рынка опасаются ухудшения ситуации в случае, если курс рубля продолжит снижаться, а зарубежные туры, соответственно дорожать, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Часть туркомпаний не заметили снижения активности туристов после резкого ослабления рубля в последние дни. Но многие отмечают замедление продаж, хотя с учетом приближения высокого летнего сезона в это время они должны расти", - говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, у некоторых компаний спад продаж достигает 35% по сравнению с показателями прошлых недель. При этом в подобных ситуациях туристы всегда ведут себя одинаково.

"Количество просмотров на сайте, запросов на подбор туров сохраняется, но число бронирований резко снижается. Россияне замирают в ожидании развития событий", - поясняют в ассоциации.

В туркомпаниях предупреждают, что в связи с ростом курса евро почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, на направлениях, где цены номинируются в евро, можно ожидать роста рублевых цен. Это, в частности, Турция - самое популярное зарубежное направление пляжного отдыха летом.

"Кроме того, в Турции объявлены продолжительные 10-дневные каникулы в честь Курбан-байрама и, соответственно, цены на проживание в отелях начали резко повышаться из-за повышения спроса на местном рынке", - говорят туроператоры.

Ослабление курса рубля наблюдается с прошлой недели. В среду утром курс доллара поднялся выше 85 руб. впервые с начала апреля прошлого года, евро торгуется выше 91 руб. впервые с 25 апреля 2023 года.

АТОР Ассоциация туроператоров России
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