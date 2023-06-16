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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Путин отметил троекратное увеличение числа российских туристов в ОАЭ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о трехкратном увеличении количества российских туристов в ОАЭ в прошлом году.

"В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов (в ОАЭ). Миллион - 900 тысяч, по-моему", - сказал Путин. До этого было 300 тыс., напомнил он, отметив, что произошло "трехкратное увеличение".

"В этом году уже 500 тыс. наших туристов", - добавил Путин.

Путин в пятницу встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом аль-Нахайяном на Петербургском международном экономическом форуме. Они вместе осмотрели стенды ОАЭ.

Президент ОАЭ выразил надежду, что количество туристов перевалит за миллион.

"И для наших людей неплохо", - ответил Путин.

Владимир Путин ОАЭ РФ
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