В Госдуме призвали Минздрав запретить аборты в коммерческих клиниках

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании в среду обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко по вопросу о запрете абортов в коммерческих клиниках.

"Нам нужно серьезно рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках, которые делаются с нарушением законодательства ради прибыли", - сказал Толстой, обращаясь к Мурашко.

Кроме того, "нужно проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов в большом количестве сегодня", сказал также вице-спикер палаты парламента.

"Этот контроль, на наш взгляд, должен быть со стороны государства, и достаточно жёстким", - отметил Толстой.

Мурашко в среду присутствовал на заседании Госдумы при рассмотрении в первом чтении проекта закона о запрете смены пола в РФ.