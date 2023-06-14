В Госдуме призвали Минздрав запретить аборты в коммерческих клиниках
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании в среду обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко по вопросу о запрете абортов в коммерческих клиниках.
"Нам нужно серьезно рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках, которые делаются с нарушением законодательства ради прибыли", - сказал Толстой, обращаясь к Мурашко.
Кроме того, "нужно проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов в большом количестве сегодня", сказал также вице-спикер палаты парламента.
"Этот контроль, на наш взгляд, должен быть со стороны государства, и достаточно жёстким", - отметил Толстой.
Мурашко в среду присутствовал на заседании Госдумы при рассмотрении в первом чтении проекта закона о запрете смены пола в РФ.