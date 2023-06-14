Законопроект о запрете смены пола кроме врожденных аномалий у детей прошел I чтение

Володин допустил, что депутаты успеют его принять до завершения весенней сессии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека.

"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, - говорится в тексте законопроекта. - Медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Авторами документа стали почти 400 парламентариев.

"Сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время в течение весенней сессии. Все зависит от нас", - сказал в ходе рассмотрения документа спикер палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что это законопроект совместного ведения, и до рассмотрения в первом чтении он был разослан в регионы, на него были получены отзывы.

После принятия в первом чтении в соответствии с процедурой законопроект должен быть вновь разослан в регионы, и это, по словам Володина, возможно, будет сделано по укороченной рассылке на 15 дней.

Ранее Володин рассказывал, что решения о смене пола могут приниматься в частных клиниках.

"И человек утром встает, и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина, не женщина, а мужчина. Идёт в платную клинику, услуга стоит от 30 до 60 тысяч, получает справку, и с этой справкой идет дальше в ЗАГС, в паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества", - сообщил Володин.

А затем, по его мнению, "может произойти следующее: заключат уже на законных основаниях брак, и еще, не дай бог, возьмут ребенка".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что законопроект вводит полный запрет не только на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, но также исключается государственная регистрация смены пола без операций.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявлял, что транссексуалам продолжат оказывать медпомощь и после принятия законопроекта о запрете смены пола.

"Если говорить о численности, наиболее, наверно, точной в этом отношении является статистика МВД по заявлениям, которые поступают. На 2022 год за заменой паспортов на основании изменения пола обратилось 996 человек. Что касается хирургической коррекции, это количество меньше, с учётом того, что сами заболевания, которые требуют разного объема медпомощи, являются достаточно редкими. Отдельная статистика по хирургической активности в этом отношении не проводится. Это только та информация, которую мы дополнительно собирали с наших коллег в федеральных центрах", - сказал Салагай.

На вопрос о том, изменен ли подход Минздрава к трансгендерности в связи с тем, что она выведена из психиатрии по Международной классификации болезней (МКБ), признана ли она нормальным состоянием, Салагай сказал: "МКБ - это просто классификатор, классификация болезней. Исходим из того, что вне зависимости от перемещения транссексуализма из одной рубрики в другую, болезненность этого состояния не вызывает сомнений".