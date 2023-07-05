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Голикова заявила о необходимости допмер поддержки семей для повышения рождаемости

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В России существует потенциал увеличения рождаемости на ближайшие три года, но для его реализации необходимо введение дополнительных мер поддержки семей, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"По данным переписи (населения РФ за 2022 год - ИФ) установлено наличие категорий женщин, среди которых возможно обеспечить рост рождаемости. Это 4,5 миллиона женщин, которые на сегодняшний день не имеют детей, и почти столько же женщин, которые имеют только одного ребенка. То есть максимально это почти 9 миллионов потенциальных рождений на ближайшие три года", - сказала Голикова на заседании Совета Федерации.

Регионы с наиболее низким уровнем рождаемости требуют "в том числе силами регионов" разработки дополнительных мер поддержки для потенциальных рожениц, отметила вице-премьер. Среди таки субъектов - Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Пензенская, Орловская, Саратовская, Тамбовская области и республика Мордовия.

По данным опроса Росстата за 2022 год, которые Голикова привела в своем докладе, основными препятствиями к принятию решения о рождении детей для женщин в возрасте от 20 до 24 лет оказываются отсутствие семьи (24%), жилья (21%) и постоянного дохода (21%), а в возрасте 25-34 лет - отсутствие жилья и дохода. Кроме того, после 30 лет многие женщины решают не рожать, опасаясь возможного ухудшения здоровья. При этом, согласно проведенному анализу данных ФОМС, лишь 6% женщин в возрасте от 18 до 34 лет проходят диспансеризацию, отметила Голикова.

Также для 16% опрошенных Росстатом женщин в возрасте от 20 до 24 и 25% в возрасте от 25 до 29 лет препятствием к рождению ребенка оказалось "желание пожить для себя", следует из приведенной презентации.

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По словам вице-премьера, пока не все регионы надлежащим образом организовали работу доабортного консультирования - лишь "каждая четвертая женщина, прерывающая беременность по собственному желанию, принимала решение сохранить беременность".

"Несмотря на существенное, почти на 40% снижение количества абортов в 2021 году по сравнению с 2015, ежегодно решение о прерывании беременности происходит почти в 500 тысячах случаев, при этом треть таких прерываний можно было бы избежать, если проводить прицельную, адресную работу с женщинами и выявлять причины, побуждающие к прерыванию беременности, и воздействовать на них", - сказала Голикова.

По данным на 2021 год каждая седьмая беременность в РФ заканчивается абортом, следует из данных презентации.

В настоящий момент наибольшее число абортов на тысячу женщин фертильного возраста отмечается в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях, Красноярском крае, Марий Эл, сообщила вице-премьер.

В тоже время уже 82 субъекта РФ вместе с федеральными органами власти разработали собственные региональные программы по стимулированию рождаемости, к 10 июля эта работа должна быть завершена, отметила Голикова.

"По поручению президента страны мы планируем провести комплексный пилотный проект с целью отработки механизмов и мероприятий, которые смогут дать лучший эффект. Сейчас мы выбрали три региона, которые представляют три наиболее сложных кластера по демографической ситуации. Цель проекта - создание благоприятной среды для проживания", - сообщила вице-премьер.

При этом создание такой среды включает себя множество аспектов: здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и состояние дорожной сети, строительство жилья для семей с детьми, подчеркнула она.

Татьяна Голикова
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