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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Росатом" видит спрос на минимум 15 плавучих энергоблоков вдоль Севморпути

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" видит заказ на как минимум 15 плавучих энергоблоков вдоль Севморпути, заявил на ПМЭФ глава компании Алексей Лихачев.

"Мы, по самым скромным подсчетам, видим сегодня заказ на где-то 15 плавучих энергоблоков вдоль линии СМП", - сказал он, отметив, что "заказ, в том числе, от наших энергетических компаний".

Лихачев напомнил, что компания уже реализует соответствующий проект для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке (проект KAZ Minerals). По его словам, этот проект затребовал "минимум четыре" плавучих энергоблока.

Росатом Северный морской путь
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