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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В МИД РФ назвали "циничным воровством" планы Канады конфисковать Ан-124

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия сделала демарш Канаде в связи с намерением Оттавы конфисковать российский грузовой лайнер Ан-124 и считает эти планы "циничным воровством", сообщает МИД России.

"Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Б.Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Как подчеркивается в документе, "российская сторона расценивает подобный шаг, предпринятый, как было заявлено премьер-министром Джастином Трюдо, с целью передать борт режиму в Киеве, как циничное воровство".

"Речь идет о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов, и подло взятого в заложники", - поясняет МИД РФ.

В сообщении отмечается, что "канадскому дипломату заявлено, что действия официальной Оттавы, следующей русофобским курсом, будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений".

Ранее в июне стало известно, что правительство Канады распорядилось об аресте российского Ан-124, которому был запрещен вылет из аэропорта Торонто.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении конфисковать самолет для дальнейшей передачи Киеву.

МИД РФ Канада
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