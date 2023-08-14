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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Волга-Днепр" предложила Канаде мирным путем решить спор по поводу Ан-124

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" направила официальное уведомление властям Канады с предложением урегулировать спор в отношении арестованного самолета Ан-124-100, находящегося в аэропорту Торонто с 27 февраля 2022 года.

"Волга-Днепр" направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолета Ан-124-100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года", - сказано в сообщении перевозчика.

Как уточняется, экземпляры уведомления были направлены, в частности, премьер-министру Канады, а также генерал-губернатору, министрам финансов, иностранных дел юстиции и генеральному прокурору.

"Если спор не будет урегулирован в течение шести месяцев с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания "Волга-Днепр" официально инициирует арбитражное разбирательство. "Волга-Днепр" остается открытой для переговоров с представителями Канады для разрешения вопроса и возвращения самолета", - сказано в заявлении компании.

"Волга-Днепр" напоминает, что выполняла гуманитарный рейс по заказу правительства Канады с 475 кубическими метрами/60900 кг тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны.

В июне стало известно, что власти Канады распорядились арестовать российский Ан-124. Также сообщалось, что канадский премьер Джастин Трюдо заявил о планах передать этот самолет Украине.

В МИД РФ заявляли, что Россия сделала демарш Канаде в связи с намерением Оттавы конфисковать Ан-124 и называли эти планы "циничным воровством".

Волга-Днепр Ан-124 Канада
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