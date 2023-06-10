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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Премьер Канады заявил о намерении передать российский Ан-124 Украине

Премьер Канады заявил о намерении передать российский Ан-124 Украине
Джастин Трюдо
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что попытается конфисковать принадлежащий РФ грузовой самолет Ан-124 для дальнейшей передачи его Киеву, сообщает канал CTV.

"Он заявил, что правительство попытается конфисковать грузовой самолет "Антонов-124", зарегистрированный в России. Этому самолету Канада запретила вылет из страны после того, как он приземлился в международном аэропорту Торонто Пирсон в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

Трюдо и министр финансов Канады Христя Фриланд ранее в субботу прибыли в Киев с необъявленным визитом.

Как сообщалось, в марте входящие в группу "Волга-Днепр" грузовые авиакомпании AirBridgeCargo и "Атран" приостановили все рейсы на фоне антироссийских санкций. При этом в СМИ сообщалось об аресте нескольких Ан-124 за пределами РФ, в том числе в Торонто (Канада).

Группа "Волга-Днепр" является крупнейшей на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов.

Канада
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