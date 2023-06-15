Российская компания SR Space выполнит первый частный космический пуск в конце 2023 года

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российская частная космическая компания SR Space (бывшая Success Rockets) совместно с российским ИТ-холдингом Т1 планирует выполнить запуск суборбитальной ракеты на высоту более ста километров в конце 2023 года, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках запуска планируется преодолеть линию Кармана и запустить на высоту более ста километров передатчик сигнала. "Передатчик, достигнув конечной точки назначения, отправит на землю сигнал, который будет принят беспилотниками, созданными SR Space", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы SR Space, длина ракеты составит 5,17 м, диаметр - 0,45 м, масса - 253 кг, тяга двигательной установки - 2,7 кН.

"В последнее время нам пришлось ускориться и трансформировать свой бизнес, поэтому мы переходим к коммерческим пускам на год раньше, чем планировали, из-за быстро растущего спроса на вывод космических аппаратов в космос", - рассказал генеральный директор SR Space Олег Мансуров, слова которого приводятся в сообщении.

Соответствующее соглашение о разработке ракеты-носителя и его запуске было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

23 декабря 2021 года SR Space провела первый суборбитальный пуск ракеты NEBO 25 в Астраханской области. Ракета пролетела расстояние более 18 километров, в апогее достигнув высоты 7 километров.