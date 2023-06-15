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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Суд оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал Бориса Гребенщикова на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тыс. руб. музыканту Борису Гребенщикову, которому вменили дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Гребенщиков признан виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, претензии к Гребенщикову возникли из-за его интервью, размещенном на одном из каналов в YouTube, в котором он допустил дискредитирующие ВС РФ высказывания.

Защита музыканта просила прекратить производство по делу, указав, что тот высказал частное мнение в интервью.

Тверской суд Борис Гребенщиков Москва
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