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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Борису Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении музыканта Бориса Гребенщикова, которому вменяется дискредитация Вооруженных сил РФ, следует из базы суда.

Согласно картотеке, дело поступило в суд в четверг, 18 мая. Вопрос о его принятии к рассмотрению и назначении судебного заседания будет решен позднее.

Гребенщикову вменяется совершение действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В случае, если музыкант будет признан виновным, ему грозит наказание в виде административного штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Борис Гребенщиков
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