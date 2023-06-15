ЦИК России поддержала проведение выборов в новых регионах в Единый день голосования

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение поддержать обращение глав Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, предложивших провести выборы в новых субъектах РФ в Единый день голосования, 10 сентября.

"11 июня в ЦИК России от всех четырех глав новых субъектов Российской Федерации поступили предложения о проведении этих выборов. 14 июня ЦИК России провела консультации с представителями министерства обороны России и ФСБ России. Мы получили от них их позицию о возможности проведения выборов. Позиция очень четкая - выборы проводить можно", - сообщила председатель ЦИК в четверг на заседании Центризбиркома.

Члены комиссии при голосовании единогласно поддержали поведение выборов в четырех новых российских регионах.