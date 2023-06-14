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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Памфилова сообщила о пожелании четырех новых регионов провести выборы в сентябре

Памфилова сообщила о пожелании четырех новых регионов провести выборы в сентябре
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подтвердила получение обращений от руководителей четырех новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) с предложением провести у них выборы в Единый день голосования 10 сентября.

Она сообщила об этом на заседании ЦИК.

"После проведения всех необходимых консультаций и соответствующих процедур мы будем принимать решения по этому поводу. Скорее всего, завтра", - отметила она.

О том, что руководители всех четырех новых регионов, где действует режим военного положения, обратились в ЦИК с инициативой о проведении на их территории выборов в осенний единый день голосования, сообщил "Коммерсантъ".

В декабре 2022 года в ЦИК сообщали, что в сентябре 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планируются выборы, поэтому Центризбирком России и региональные избирательные комиссии этих регионов начали к этим выборам готовиться.

В мае 2023 года Памфилова сказала, что подготовка новых регионов к выборам идет по плану.

ЛНР ДНР Центризбирком Элла Памфилова Херсонская область Запорожская область
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