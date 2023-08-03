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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:00

Центризбирком насчитал в России 107,9 млн избирателей

Данные о новых регионах не публикуются

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В России на начало июля 2023 года общее число избирателей составило около 107,9 млн человек, сообщили в Центризбиркоме России.

На территории России находится 107 915 325 избирателей, за пределами России, судя по данным консульского учета, еще 2 004 940, в городе Байконур - 11 653, говорится в сообщении.

Данные о числе избирателей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не публикуются и не учитываются в соответствии с Положением о государственной системе регистрации избирателей.

Общая численность избирателей в России по состоянию на начало 2023 года составлял 108 048 542. Таким образом, по сравнению с данными на 1 января 2023 года, количество избирателей в России уменьшилось на 133 217 человек.

Байконур ДНР ЛНР Центризбирком Херсонская область Запорожская область
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