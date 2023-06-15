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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Но конкретные сроки еще не обсуждались, заявили в Кремле

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таийпа Эрдогана, но конкретные сроки еще не обсуждались, сообщил "Интерфаксу" помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, запланирована ли у президента РФ поездка в Турцию.

Владимир Путин Юрий Ушаков Реджеп Таийп Эрдоган
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