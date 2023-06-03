Володин передал Эрдогану слова приветствия и поздравления от Путина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента Турции, сообщает пресс-служба Думы в субботу.

Отмечается, что краткая беседа Володина и Эрдогана прошла в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в церемонии инаугурации.

Инаугурация избранного главы государства проходит в Анкаре в президентском комплексе Бештепе. Перед церемонией Эрдоган принес присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, обязавшись соблюдать и защищать Конституцию страны, работать на благо турецкого народа.

Володин по поручению Путина представляет Российскую Федерацию на церемонии инаугурации.

Эрдоган, представляющий Партию справедливости и развития, одержал победу по итогам второго тура президентских выборов в Турции, который состоялся 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов.