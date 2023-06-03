Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Володин передал Эрдогану слова приветствия и поздравления от Путина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента Турции, сообщает пресс-служба Думы в субботу.

В миреПереизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариямиПереизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариямиЧитать подробнее

Отмечается, что краткая беседа Володина и Эрдогана прошла в ходе встречи президента Турции с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в церемонии инаугурации.

Инаугурация избранного главы государства проходит в Анкаре в президентском комплексе Бештепе. Перед церемонией Эрдоган принес присягу в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, обязавшись соблюдать и защищать Конституцию страны, работать на благо турецкого народа.

Володин по поручению Путина представляет Российскую Федерацию на церемонии инаугурации.

Эрдоган, представляющий Партию справедливости и развития, одержал победу по итогам второго тура президентских выборов в Турции, который состоялся 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов.

В Турции выбрали президента

9
Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срокОппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержкуПрезидент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой РеспубликиПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страныЭрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию. По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", - добавил президент Турции.Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической аренеПремьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.Эрдоган получил более 52% голосов во втором туре президентских выборов, и, таким образом, он переизбран на новый пятилетний срок
Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Переизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями

Переизбранный президент Турции Эрдоган принес присягу перед парламентариями

Иран планирует создать с Саудовской Аравией и другими странами коалицию для безопасности на море

Иран планирует создать с Саудовской Аравией и другими странами коалицию для безопасности на море

В свете начала поставок из Азербайджана Венгрия заверила, что не отказывается от газа из РФ

В свете начала поставок из Азербайджана Венгрия заверила, что не отказывается от газа из РФ

Сеул, Вашингтон, Токио согласились создать общую систему оповещения о ракетных пусках КНДР

Сеул, Вашингтон, Токио согласились создать общую систему оповещения о ракетных пусках КНДР

В Центральном военном совете КНР раскритиковали слова главы Пентагона по Тайваню

Глава Минобороны Индонезии предложил создать на Украине демилитаризованную зону

Глава Минобороны Индонезии предложил создать на Украине демилитаризованную зону

Один человек погиб в Японии в результате удара тропического шторма

Один человек погиб в Японии в результате удара тропического шторма

Что случилось этой ночью: суббота, 3 июня

Более 230 человек погибли при крушении поездов в Индии, свыше 900 пострадали

Более 230 человек погибли при крушении поездов в Индии, свыше 900 пострадали
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });