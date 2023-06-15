Батальон "Запад-Ахмат" приступил к охране границы в Белгородской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Батальон "Запад-Ахмат" приступил к службе по охране границы на территории Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Личный состав батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, в районе населенного пункта Нехотеевка бойцы укрепляются на территории КПП. "Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Гайворонского направления", - отметил он.

Ранее сообщалось, что батальон "Запад-Ахмат" задействуют для предотвращения диверсионных вылазок в приграничных с Украиной районах РФ.