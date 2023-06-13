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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:17

Батальон "Запад-Ахмат" поможет предотвращать вылазки диверсантов в приграничных районах РФ

Батальон "Запад-Ахмат" поможет предотвращать вылазки диверсантов в приграничных районах РФ
Фото: Павел Колядин/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" будут задействованы в предотвращении вылазок украинских диверсионных групп в приграничных районах России.

В своем телеграм-канале Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов по его поручению встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии.

Он отметил, что на повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны вооруженных формирований в приграничных районах.

"В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи",- сообщил глава Чечни.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Адам Делимханов Минобороны Рамзан Кадыров Белгородская область
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