Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах с украинской стороны, нанесенных по территории шести муниципалитетов региона за истекшие сутки, пострадавших нет.

"В Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов - по селу Красный Хутор, три - по селу Наумовка, два - по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что в Белгородском районе разрушений в результате обстрелов не зафиксировано.

В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок, было четыре прилета. Разрушений нет.

В Валуйском городском округе три артиллерийских снаряда выпущено по селу Вериговка. В результате обстрела разрушений нет. В селе Новопетровка противник сбросил три взрывных устройства с беспилотников. Повреждены два транспортных средства.

В Волоконовском районе из миномета и артиллерии обстреляны хутор Старый и село Тишанка - в населенных пунктах зафиксированы 29 и 7 прилетов соответственно. Повреждена ЛЭП.

В Грайворонском горокруге три минометных снаряда выпущено по окраине села Дроновка. Рядом с селом Безымено противник сбросил гранату с БПЛА. Разрушений нет.

В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка - зафиксировано 16 прилетов. Повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия - разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой. По поселку Калининский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Муром - четыре минометных снаряда, по хутору Панков - четыре, по поселку Ленинский - три, по селу Новая Таволжанка - три, по хутору Мухин - три. В результате обстрелов в данных населенных пунктах разрушений нет.

Ни в одном из населенных пунктов, подвергшихся атакам ВСУ, по данным Гладкова, пострадавших нет.