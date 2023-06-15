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В Петербурге открыли Центр искусственного медицинского интеллекта

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова и Сбербанк открыли Центр искусственного интеллекта в медицине, который позволит ускорить работу врачей и улучшить качество оказания медицинской помощи, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Возможности искусственного интеллекта поражают воображение. Это настоящий мозг умной клиники. Сегодня Центр Алмазова сделал новый мощный шаг к медицине будущего. Подтвердил статус самого передового медицинского учреждения. Это абсолютно меняет качество работы врача, освобождает его от рутинной работы. Главная цель - это повышение качества и эффективности оказания медицинской помощи нашим гражданам. Я полагаю, что опыт, который уже наработан в Центре Алмазова, должен тиражироваться на все регионы России, на научные центры и образовательные учреждения. За этим будущее", - сказала Матвиенко.

Как сообщает НМИЦ имени Алмазова, работа центра будет направлена на усовершенствование процесса ведения пациентов путем внедрения эффективных, апробированных решений и моделей искусственного интеллекта в практическую клиническую деятельность. Ожидается, что медики ежедневно будут использовать, в частности, умного помощника врача и голосовое заполнение медицинских документов.

"Центр позволит дообучать существующие модели и дорабатывать решения при экспертной поддержке врачей и специалистов Центра Алмазова. Также совместно будут созданы новые модели на базе искусственного интеллекта, которые позволят выявлять признаки критических состояний, определять риск ухудшения состояния и распределять их по группам риска. Разработки центра будут открыты для медицинского сообщества и помогут в формировании методических рекомендаций", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в перспективе - создание комплексного набора моделей искусственного интеллекта для ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые позволят заблаговременно выявлять риск возникновения патологий, повысят эффективность лечения, значимо снизят вероятность летальных исходов.

Кроме того, на ПМЭФ администрация Петербурга, Сбербанк и Центр Алмазова подписали соглашение, которое предусматривает реализацию совместных проектов в области цифровизации и искусственного интеллекта, в том числе разработку цифровых продуктов для городского здравоохранения и взаимодействие в сфере образования.

Валентина Матвиенко Петербург Сбербанк НМИЦ Алмазова
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